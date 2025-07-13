Артюхин: уход из СКА положительно скажется на Толчинском

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о переходе нападающего Сергея Толчинского в «Металлург». Форвард расторг контракт с петербургским клубом.

«Раз так произошло, значит, во внутренней кухне СКА непорядок. Видимо, есть какие-то разногласия с Игорем Ларионовым, руководством. Думаю, что уход скажется положительно на Сергее. Смена обстановки, когда ты долго находишься в одном клубе, идёт на пользу.

Нужно взбодриться, получить новые эмоции и мотивацию. «Металлург» будет отличным вариантом для продолжения карьеры. Андрей Разин любит таких игроков. Он ему даст реализовать себя. Толчинский легко впишется в концепцию Разина и будет в топ-6 нападающих «Металлурга», — цитирует Артюхина Legalbet.

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков.