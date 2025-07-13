Эллер: Овечкин имеет уникальное сочетание качеств, которое, возможно, мы больше не увидим

Нападающий Ларс Эллер высказался об игре с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и заявил, что российский форвард имеет уникальное сочетание качеств, которое, возможно, уже не будет ни у кого.

«Овечкин имеет уникальное, неповторимое сочетание физических данных и броска, которое мы, возможно, больше никогда не увидим. Но также и стремление никогда не сдаваться и желание всё большего и большего. Думаю, это самое главное. Были и другие парни, которые забивали по 40, 50, 60 голов, но не в свой 20-й сезон в НХЛ. Просто невероятно, когда думаешь о том, что его тело до сих пор выдерживает такие нагрузки, а разум спокоен, и он всё ещё может мотивировать себя хотеть большего», – цитирует Эллера RMNB.

Напомним, 39-летнему Александру Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.