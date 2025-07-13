«Эмоции положительные от его возвращения». Полтапов оценил приход Никитина в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о назначении Игоря Никитина главным тренером армейского клуба. Специалист возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год и становился обладателем Кубка Гагарина с армейцами в 2019 году.

«У нас все ребята, которые остались, многие знают Никитина, все понимают, какие будут требования и что нужно будет от нас. А так, кто с ним не работал, познакомятся, я думаю, уже на сборах. Эмоции положительные от его возвращения. Это хорошо, но нужно смотреть, как этот сезон сложится. Естественно, задачи только самые высокие», — приводит слова Полтапова «Советский спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона команду покинул главный тренер Илья Воробьёв, а на его должность был назначен Игорь Никитин.