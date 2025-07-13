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Александр Овечкин прибыл на «Матч года» — 2025 с сыновьями и Михаилом Сергачёвым

Александр Овечкин прибыл на «Матч года» — 2025 с сыновьями и Михаилом Сергачёвым
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Сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» состоится «Матч года» — 2025. Все звёзды хоккея», в котором «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) сыграет с «Командой Востока» (звёзды КХЛ). Встреча начнётся в 18:00 мск. Нападающий «Команды Запада» Александр Овечкин прибыл на игру в месте с двумя сыновьями и Михаилом Сергачёвым.

Прямая трансляция матча будет доступна на федеральном Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Звёзды КХЛ
Не начался
Звёзды НХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео прибытия на «Матч года» — 2025 лучшего снайпера НХЛ.

В матче, кроме Овечкина, примут участие такие российские звёзды хоккея, как форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и другие.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.

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