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На льду «ЦСКА-Арены» сделали отметку «Офис Овечкина» в рамках «Матча года» — 2025

На льду «ЦСКА-Арены» сделали отметку «Офис Овечкина» в рамках «Матча года» — 2025
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На льду столичной «ЦСКА-Арены» сделали отметку «Офис Овечкина» в рамках «Матча года 2025. Все звёзды хоккея». В рамках благотворительной встречи в эти минуты играют «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) и «Команда Востока» (звёзды КХЛ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
3-й период
3 : 12
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)    

Фото: Кадр из трансляции

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является одним из организаторов данного мероприятия. Как известно, он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, и множество из этих шайб он забросил мощным броском с левого фланга зоны атаки. Эту точку окрестили «офисом Овечкина».

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