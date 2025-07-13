На льду «ЦСКА-Арены» сделали отметку «Офис Овечкина» в рамках «Матча года» — 2025

На льду столичной «ЦСКА-Арены» сделали отметку «Офис Овечкина» в рамках «Матча года 2025. Все звёзды хоккея». В рамках благотворительной встречи в эти минуты играют «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) и «Команда Востока» (звёзды КХЛ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр из трансляции

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является одним из организаторов данного мероприятия. Как известно, он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, и множество из этих шайб он забросил мощным броском с левого фланга зоны атаки. Эту точку окрестили «офисом Овечкина».