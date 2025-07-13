ХК ЦСКА поздравил ПФК ЦСКА с завоеванием Суперкубка России
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Пресс-служба ХК ЦСКА опубликовала пост с поздравлением футболистов ПФК ЦСКА, ставших обладателями Суперкубка России 2025. В субботу, 12 июля, армейцы одержали победу над «Краснодаром» со счётом 1:0.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
«С победой и классным началом сезона, братья!» — написано в поздравительном сообщении пресс-службы ХК ЦСКА.
Отметим, что для ЦСКА Суперкубок страны стал восьмым в истории клуба. Вратарь московских армейцев Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Суперкубка России, он является абсолютным рекордсменом по этому показателю. Чаще обладателем Суперкубка страны становился только санкт-петербургский «Зенит» (9).
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