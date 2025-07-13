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Никитин: рад, что Сергачёв и Панарин не забывают родину и устраивают такие матчи

Никитин: рад, что Сергачёв и Панарин не забывают родину и устраивают такие матчи
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Тренер команды «Восток» (КХЛ) на «Матче года», главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой «Запада».

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Звёзды КХЛ
Не начался
Звёзды НХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На что посоветуете зрителям обращать внимание во время игры?
— Думаю, что просто наслаждаться. Не думать про игры, а смотреть за индивидуальными действиями ребят. Сегодня будет много мастеров. Есть что посмотреть.

— Вас восхищает, что Михаил Сергачёв, Артемий Панарин и другие игроки договариваются о таких матчах, объединяют всю страну?
— Это здорово, что такое происходит в наше время. Рад, что ребята не просто не забывают свою родину, а приезжают сюда и устраивают такие матчи.

— Какие напутствия можете дать молодым игрокам?
— Любить хоккей и то, чем занимаешься, полностью отдаваться любимому делу на льду, не забывать про окружающих, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Игра состоится сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» в Москве. Прямая трансляция матча будет доступна на федеральном Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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