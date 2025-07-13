Никитин: рад, что Сергачёв и Панарин не забывают родину и устраивают такие матчи

Тренер команды «Восток» (КХЛ) на «Матче года», главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой «Запада».
— На что посоветуете зрителям обращать внимание во время игры?
— Думаю, что просто наслаждаться. Не думать про игры, а смотреть за индивидуальными действиями ребят. Сегодня будет много мастеров. Есть что посмотреть.
— Вас восхищает, что Михаил Сергачёв, Артемий Панарин и другие игроки договариваются о таких матчах, объединяют всю страну?
— Это здорово, что такое происходит в наше время. Рад, что ребята не просто не забывают свою родину, а приезжают сюда и устраивают такие матчи.
— Какие напутствия можете дать молодым игрокам?
— Любить хоккей и то, чем занимаешься, полностью отдаваться любимому делу на льду, не забывать про окружающих, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Игра состоится сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» в Москве. Прямая трансляция матча будет доступна на федеральном Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.