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Никитин — о ЦСКА: тренерская нотка никуда не уйдёт

Никитин — о ЦСКА: тренерская нотка никуда не уйдёт
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Тренер команды «Восток» (КХЛ) на «Матче года» и московского ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос о предстоящем начале сезона-2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Уже начинаете думать о сезоне в ЦСКА?
— Тренерская нотка никуда не уйдёт. Посмотрим, как будет, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в прошлом сезоне Игорь Никитин привёл ярославский «Локомотив» к завоеванию Кубка Гагарина. По окончании сезона Никитин возглавил московский ЦСКА, с которым становился победителем Кубка Гагарина в 2019 году.

«Матч года» состоится сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» в Москве. Прямая трансляция матча будет доступна на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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