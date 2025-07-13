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Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос о давлении на Анвара Гатиятулина

Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос о давлении на Анвара Гатиятулина
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Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о возможном давлении с его стороны на Анвара Гатиятулина, который возглавляет команду в настоящее время.

«Вы сами в это верите? Если вы в это не верите, тогда не задавайте этот вопрос. Это глупый вопрос. Прямо сейчас я ничего не делаю в клубе. Пытался после того, как я закончил, тренерская работа всё равно продолжается, делиться своим опытом, следил за игрой. Почему нет? Мы общаемся с Анваром Рафаиловичем, но давления нет. Не получится ничего, здесь давить нельзя», – передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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