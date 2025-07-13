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Цыплаков рассказал о ходе переговоров по контракту с «Айлендерс»

Цыплаков рассказал о ходе переговоров по контракту с «Айлендерс»
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Российский хоккеист Максим Цыплаков высказался о переговорах по новому контракту с «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее сообщалось, что Цыплаков подал в арбитраж НХЛ, так как «Айлендерс» предложили ему оклад меньше зарплаты новичка.

«Разговоры по контракту идут, всё, что возможно, есть. Для меня это всё впервые, не знаю, как всё будет. Но желательно в суд не идти, думаю, все сразу узнают результат. Квалификация – это для сохранения прав, а так речь идёт, разумеется, о других суммах. Клуб хороший, меня всё там устраивает. Будем разговаривать, договариваться, я бы хотел остаться. С Руа пока не разговаривали, когда подпишу контракт – будем созваниваться», – передаёт слова Цыплакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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