Цыплаков: Шабанов звонил мне перед подписанием контракта с «Айлендерс», советовался

Нападающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков поделился эмоциями от прошедшего сезона, а также рассказал, что новичок команды Максим Шабанов советовался с ним перед подписанием контракта. Экс-игрок «Трактора» заключил однолетнее соглашение новичка на $ 975 тыс.

«Не особо доволен сезоном, забил не столько, сколько хотел, хочется забивать, разумеется, в каждой игре. Но и не всё так плохо. Шабанов – конкурент? Для меня все конкуренты, но для начала надо подписать контракт, уже потом об этом говорить.

Мы разговаривали с Максимом, он звонил мне перед подписанием, советовался, я дал ему хорошую характеристику на клуб. Он расспрашивал про лигу, про город, про команду, дал ему хотя бы краткое понимание. Приятно, когда есть ребята, с которыми можешь поговорить на родном языке, но главное, чтобы у нас всё вместе получалось», – передаёт слова Цыплакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.