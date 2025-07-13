Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Цыплаков: Шабанов звонил мне перед подписанием контракта с «Айлендерс», советовался

Цыплаков: Шабанов звонил мне перед подписанием контракта с «Айлендерс», советовался
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков поделился эмоциями от прошедшего сезона, а также рассказал, что новичок команды Максим Шабанов советовался с ним перед подписанием контракта. Экс-игрок «Трактора» заключил однолетнее соглашение новичка на $ 975 тыс.

«Не особо доволен сезоном, забил не столько, сколько хотел, хочется забивать, разумеется, в каждой игре. Но и не всё так плохо. Шабанов – конкурент? Для меня все конкуренты, но для начала надо подписать контракт, уже потом об этом говорить.

Мы разговаривали с Максимом, он звонил мне перед подписанием, советовался, я дал ему хорошую характеристику на клуб. Он расспрашивал про лигу, про город, про команду, дал ему хотя бы краткое понимание. Приятно, когда есть ребята, с которыми можешь поговорить на родном языке, но главное, чтобы у нас всё вместе получалось», – передаёт слова Цыплакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Суперзвезда КХЛ Шабанов наконец-таки нашёл команду в НХЛ. Почему именно «Айлендерс»?
Суперзвезда КХЛ Шабанов наконец-таки нашёл команду в НХЛ. Почему именно «Айлендерс»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android