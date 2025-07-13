Цыплаков — о награждении Овечкина: стоишь, весь затёк, а надо ещё дальше играть

Нападающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков вспомнил, как в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) 6 апреля прошло награждение форварда соперника Александра Овечкина. Россиянин побил рекорд Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Было очень тяжело стоять на льду и ждать награждение. Стоишь, весь затёк, а дальше ещё играть, эмоции из себя доставать и силы. Но главное, выиграли. Порадовался за Сашу, а вот Сорока (Илья Сорокин. – Прим. «Чемпионата»), думаю, расстроился, что в его день. Хотя, мне кажется, это не самое плохое воспоминание. Когда от меня рекорд Гретцки? В будущем.

Когда подписывал контракт, ни о чём не задумывался, не знал, что как будет, но здорово, что я видел это. После матча пообщались с Овечкиным, он подошёл к нашей раздевалке, поздравили его. Сказал ему, что он большой молодец. Надо было мне у него клюшку попросить, чтобы забивать по 50 за сезон», – передаёт слова Цыплакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.