Якупов — о первом номере драфта: я уже и забыл, не хочу об этом говорить

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов высказался о присутствии на «Матче года», а также признался, что не хочет говорить о том, что в 2012 году был выбран под первым номером драфта НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз».

«Я рад находиться здесь, рад, что всё произошло так, как произошло. У меня замечательный город и замечательная команда, за которую я сейчас играю. Летом там обалденно, никаких сожалений, никаких обид.

Я уже забыл, что был первым номером драфта, не хочу даже об этом говорить. Видимо, не туда пахал, надо было прямо, а я где-то в другом месте пахал. Не хочется туда уходить, всё нужно было, не было бы того времени, которое есть сейчас. Спокойно отношусь к этому», – передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.