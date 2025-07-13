Якупов: уже не думаю сыграть в НХЛ, мне нравится жить и играть в своей стране

Хоккеист омского «Авангарда» Наиль Якупов признался, что не надеется больше сыграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Уже не думаю сыграть в НХЛ, всё это в прошлом. Мне здесь нравится, хорошо, совсем отрезать не будем и загадывать, наперёд не могу быть во всём уверенным, поживём — увидим. Не хочется, если честно, говорить ни да, ни нет, но если говорить откровенно – мне здесь нравится, устраивает всё. Нравится жить и играть в своей стране», – передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В 2012 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал Якупова в первом раунде под общим первым номером. Также в НХЛ форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в лиге Якупов отыграл 350 матчей, заработав 136 (62+74) очков.