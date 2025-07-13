Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якупов: уже не думаю сыграть в НХЛ, мне нравится жить и играть в своей стране

Якупов: уже не думаю сыграть в НХЛ, мне нравится жить и играть в своей стране
Комментарии

Хоккеист омского «Авангарда» Наиль Якупов признался, что не надеется больше сыграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Уже не думаю сыграть в НХЛ, всё это в прошлом. Мне здесь нравится, хорошо, совсем отрезать не будем и загадывать, наперёд не могу быть во всём уверенным, поживём — увидим. Не хочется, если честно, говорить ни да, ни нет, но если говорить откровенно – мне здесь нравится, устраивает всё. Нравится жить и играть в своей стране», – передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В 2012 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал Якупова в первом раунде под общим первым номером. Также в НХЛ форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в лиге Якупов отыграл 350 матчей, заработав 136 (62+74) очков.

Материалы по теме
«Думал, «Локомотив» сейчас чуть ослабеет, а тут бац — Хартли!» Яркое интервью с Якуповым
Эксклюзив
«Думал, «Локомотив» сейчас чуть ослабеет, а тут бац — Хартли!» Яркое интервью с Якуповым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android