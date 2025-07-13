Сергей Бобровский рассказал, где и когда проведёт свой день с Кубком Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил, где и когда проведёт свой день с Кубком Стэнли.

— Есть ли у вас какие-то приметы перед выходом на лёд?

— Конечно, приметы есть. Больше не приметы, а принципы подготовки, сухой разминки. А так, может быть, молитва перед игрой: попросить у бога хорошей игры, поблагодарить за то, что я здесь.

— Не получается привезти Кубок Стэнли в Новокузнецк. Насколько вы расстроены?

— Как есть, пока такая ситуация. Будем стараться ещё раз выигрывать. В Америке проведу день с кубком, думаю, что на свой день рождения, 20 сентября. Над остальными деталями подумаю.

— Большая потеря для России, что не разрешают привозить кубок?

— Пока вот так, как есть. Конечно, я бы хотел привезти трофей в Новокузнецк на свою родную арену, отпраздновать победу с тренерами, которые меня растили, показать подрастающему поколению, — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.