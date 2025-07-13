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Игорь Никитин рассказал о разговоре с Александром Радуловым

Игорь Никитин рассказал о разговоре с Александром Радуловым
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Тренер команды «Восток» (КХЛ) на «Матче года» и московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о встрече на мероприятии с бывшими подопечными по «Локомотиву».

— Как у вас настроение?
— Настроение хорошее, здесь очень много знакомых ребят, с кем вместе работал и работаю. Вот сейчас видел Максима Шалунова и Даниила Исаева. Так что у меня есть что вспомнить.

Что уже успели сказать Александру Радулову?
— С Саней друг друга поздравили с чемпионством. Обменялись воспоминаниями, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в прошлом сезоне Игорь Никитин привёл ярославский «Локомотив» к завоеванию Кубка Гагарина. По окончании сезона Никитин возглавил московский ЦСКА, с которым становился победителем Кубка Гагарина в 2019 году.

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