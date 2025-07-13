Якупов: очень удивился новости о переезде «Куньлуня» в Петербург

Бывший нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов признался, что удивился новостям о переезде команды в Санкт-Петербург. Коллектив проведёт ближайший сезон Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) в Петербурге, он будет проводить домашние матчи на «СКА Арене». Ранее от арены отказался СКА, который продолжит игру в Ледовом дворце.

«Очень удивился новости о переезде «Куньлуня» в Петербург, тренерстве Галлана… Но у нас всё может произойти, всё что угодно. Кому расскажешь – не верят. Я вот встретил как-то Сергея Мозякина в костюме лесничего с грибами, он ко мне в гости пришёл. Говорю людям – не верят, какой Мозякин, какие грибы?

Также и здесь, говорю людям о переезде «Куньлуня» в Питер и мне не верят. Удивился и появлению Боба Хартли в «Локомотиве». Он всегда говорил, что устал, внуки и кола во Флориде. Но, видимо, подвезли ему колу», – передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.