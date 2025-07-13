«Уникальная ситуация». Бобровский — о переходе во «Флориду» голкипера Даниила Тарасова

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о переходе в клуб вратаря Даниила Тарасова.

— Во «Флориду» перешёл голкипер Даниил Тарасов. А ведь вы в «Кузне» учились у его отца.

— Да, уникальная ситуация. Я равнялся всё детство, всю юность на Вадима Тарасова, сейчас буду играть с его сыном. Это очень интересное стечение обстоятельств, — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Даниил Тарасов в 2017 году на драфте НХЛ был выбран в третьем раунде под общим 86-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». 26 июня 2025 года он был обменян во «Флориду Пантерз» на 160-й выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2025.