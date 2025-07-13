Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Уникальная ситуация». Бобровский — о переходе во «Флориду» голкипера Даниила Тарасова

«Уникальная ситуация». Бобровский — о переходе во «Флориду» голкипера Даниила Тарасова
Комментарии

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о переходе в клуб вратаря Даниила Тарасова.

— Во «Флориду» перешёл голкипер Даниил Тарасов. А ведь вы в «Кузне» учились у его отца.
— Да, уникальная ситуация. Я равнялся всё детство, всю юность на Вадима Тарасова, сейчас буду играть с его сыном. Это очень интересное стечение обстоятельств, — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Даниил Тарасов в 2017 году на драфте НХЛ был выбран в третьем раунде под общим 86-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». 26 июня 2025 года он был обменян во «Флориду Пантерз» на 160-й выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2025.

Материалы по теме
Сергей Бобровский рассказал, где и когда проведёт свой день с Кубком Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android