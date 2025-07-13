«Надеюсь, Овечкин не забьёт нам на первой секунде». Шарипзянов — о «Матче года»

Защитник омского «Авангарда» и команды Восток (КХЛ) на «Матче года» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от встречи с командой Запада (НХЛ).

— Кто сильнее бросает: Дамир Шарипзянов или Александр Овечкин?

— Смешной вопрос. Конечно, Александр Овечкин.

— Есть шансы, что команда КХЛ обыграет НХЛ?

— Это мы в прошлом году вышли развлекаться. Но потом поняли, что здесь далеко не развлечения. Так что сегодня будем готовы с первого периода. Надеюсь, Александр Овечкин не забьёт нам на первой секунде.

— У кого вы взяли автограф в раздевалке игроков НХЛ?

— Пока только у Овечкина попросил. Я сам не коллекционирую, но меня попросили хорошие знакомые. Мне не тяжело. Саня тоже не отказал, он всегда открыт, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

«Матч года» состоится сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.