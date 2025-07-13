Бобровский высказался о появлении на чемпионском параде «Флориды» с флагом России

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о присутствии на «Матче года», а также о появлении на чемпионском параде клуба с флагом России.

— Ваше впечатление о «Матче года»?

— Всё отлично. Ребята молодцы – Артемий, Мишка Сергачёв, Саша Овечкин, – проделали классную работу, собрали всех на благое, доброе дело. Мне приятно быть частью этого, поддержать ребят и помочь нуждающимся (выручка с «Матча года» пойдёт на благотворительность. – Прим. «Чемпионата»).

— Насколько вы рады, что буквально несколько часов назад вашу фамилию нанесли на Кубок Стэнли?

— Это огромная честь, конечно. Пройти до конца путь плей-офф — это большая победа.

— Какой у вас план на лето? Где будете заниматься?

— Этим летом планирую больше отдохнуть, психологически прежде всего. Просто буду поддерживать форму. Большую часть времени проведу в Санкт-Петербурге.

— Видели волны восторга от того, что вышли с российским флагом на чемпионский парад «Флориды»?

— Да, конечно. Для меня это большая честь — выйти с флагом и поблагодарить болельщиков, — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.