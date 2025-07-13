Илья Сорокин рассказал, насколько почётно играть в одной команде с Александром Овечкиным

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в преддверии «Матча года 2025. Все звёзды хоккея» поделился эмоциями от совместной игры с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Насколько круто сыграть в российском матче звёзд?

— Очень круто! Приятные эмоции, рад встретиться с теми, кого давно не видел. Ожидания самые большие. Надеюсь, что эта игра понравится не только хоккеистам, но и зрителям.

— Насколько почётно быть в одной команде с Александром Овечкиным?

— Очень почётно. И не только с ним. Каждого, кого ни возьми, человек с именем. Даже лёгкий мандраж присутствует (улыбается), — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Матч между звёздами российского хоккея начнётся в 18:00 мск.