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«Буду рад обыграть его». Шарипзянов — о приезде Боба Хартли на Кубок Блинова

«Буду рад обыграть его». Шарипзянов — о приезде Боба Хартли на Кубок Блинова
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от предстоящего приезда в Омск бывшего главного тренера «ястребов» Боба Хартли вместе с «Локомотивом» на Кубок Блинова.

— В августе к вам приедет Боб Хартли.
— Уже созвонился с ним. Жду не дождусь.

— Что он сказал?
— Он рад вернуться в лигу, а я буду рад обыграть его.

— Можно сказать, что матчи между «Локомотивом» и «Авангардом» — это классика КХЛ?
— Да, думаю, что весь Омск обвёл этот матч красным на календаре. Думаю, что Боба тепло встретят на турнире Блинова. Бобу всегда рады в Омске, но у нас сейчас другая история, которую мы пишем, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Кубок Блинова — 2025 пройдёт в Омске с 20 по 25 августа на «G-Drive Арене».

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

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