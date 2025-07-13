«Буду рад обыграть его». Шарипзянов — о приезде Боба Хартли на Кубок Блинова

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от предстоящего приезда в Омск бывшего главного тренера «ястребов» Боба Хартли вместе с «Локомотивом» на Кубок Блинова.

— В августе к вам приедет Боб Хартли.

— Уже созвонился с ним. Жду не дождусь.

— Что он сказал?

— Он рад вернуться в лигу, а я буду рад обыграть его.

— Можно сказать, что матчи между «Локомотивом» и «Авангардом» — это классика КХЛ?

— Да, думаю, что весь Омск обвёл этот матч красным на календаре. Думаю, что Боба тепло встретят на турнире Блинова. Бобу всегда рады в Омске, но у нас сейчас другая история, которую мы пишем, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Кубок Блинова — 2025 пройдёт в Омске с 20 по 25 августа на «G-Drive Арене».

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.