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Якупов — о Макдэвиде: у меня есть его номер, но последний раз общались, когда я уезжал

Якупов — о Макдэвиде: у меня есть его номер, но последний раз общались, когда я уезжал
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Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов высказался о возможном уходе канадского форварда Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

«Человек сам должен быть там, где он хочет. Нельзя его заставить, можно переубедить, но, если не лежит душа к чему-то определённому, могут возникнуть проблемы. Коннор сам должен для себя решить, хочет он остаться в «Эдмонтоне» или нет. Но для клуба это, разумеется, будет хорошо, для любого клуба будет хорошо — взять себе Макдэвида.

Контракт на 20 миллионов? Неважно, не знаю, но его любит весь город, он феномен хоккея, канадец в Эдмонтоне — кумир. Народ сильно расстроится его уходу, его любят, он вносил и вносит огромный вклад в наш вид спорта, все смотрят его матчи с удовольствием. У меня есть его номер, но последний раз общались, когда я уезжал. Не списываемся. Из города остались только связи с людьми вне хоккея», – передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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