Сорокин — о рекорде Овечкина: если б вы не сказали, что случилось 6 апреля, я бы не знал

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, пропустивший рекордную шайбу от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, признался, что уже подзабыл об этом эпизоде.

— Уже переварили ситуацию, когда 6 апреля вы пропустили первую шайбу от Овечкина — ещё и рекордную?

— Если б вы не сказали, что случилось в этот день, я бы даже и не знал, что тогда произошло. Это игровой момент, рано или поздно Александр должен был забить. Я это воспринял очень позитивно, — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Овечкин в матче с «Айлендерс» (1:4) 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Грецтки. Сейчас у россиянина 897 шайб.