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Сорокин: Бобровский — глыба для всего хоккея, не только российского, но и мирового

Сорокин: Бобровский — глыба для всего хоккея, не только российского, но и мирового
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не скупился на слова похвалы голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому.

— Насколько большая для вас, вратарей, Сергей Бобровский глыба?
— Он глыба не только для вратарей, он глыба для всего хоккея — не только российского, но и мирового. Смотреть на него вживую, готовиться с ним — это большая честь.

— Какой элемент игры вы считаете своей сильной стороной?
— Сложный вопрос (пауза). Катание, — передаёт слова Cорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Бобровский вместе с «Флоридой» завоевал Кубок Стэнли второй сезон подряд, всего команда выходит в финал турнира третий год кряду.

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