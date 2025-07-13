Сорокин: Бобровский — глыба для всего хоккея, не только российского, но и мирового

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не скупился на слова похвалы голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому.

— Насколько большая для вас, вратарей, Сергей Бобровский глыба?

— Он глыба не только для вратарей, он глыба для всего хоккея — не только российского, но и мирового. Смотреть на него вживую, готовиться с ним — это большая честь.

— Какой элемент игры вы считаете своей сильной стороной?

— Сложный вопрос (пауза). Катание, — передаёт слова Cорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Бобровский вместе с «Флоридой» завоевал Кубок Стэнли второй сезон подряд, всего команда выходит в финал турнира третий год кряду.