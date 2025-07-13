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Якупов: в финале Кубка Стэнли следил за Подколзиным, хотел, чтобы он поднял чашку

Якупов: в финале Кубка Стэнли следил за Подколзиным, хотел, чтобы он поднял чашку
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Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как следил за финальной серией Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» (4-2).

«Не представлял себя в финале за «Эдмонтон», смотрел только хайлайты, которые утром появлялись, было время позавтракать и не торопясь посмотреть. За Васей Подколзиным внимательно наблюдал, мы с ним знакомы. Вася Подколзин хорошо играет в обороне, в меньшинстве, может в силовой игре плотно. Были и голы, передачи.

В глубине души хотелось, чтобы и он поднял чашку, но победил сильнейший. Такого, чтобы сильно переживал – такого нет, спокойно смотрел. Это всё прошлое, сейчас новый этап в моей жизни», – передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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