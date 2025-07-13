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«Это здорово для нас!» Сорокин — о том, что в «Айлендерс» переходит большое число россиян

«Это здорово для нас!» Сорокин — о том, что в «Айлендерс» переходит большое число россиян
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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рад, что его команда пополняется большим количеством российских хоккеистов.

— «Айлендерс» становится командой с большим числом россиян. Как вы к этому относитесь?
— Это здорово для нас! Надеюсь, это будет на пользу для команды. Я думаю, там не особо смотрят на гражданство. Главное, чтобы игрок подходил по стилю и по своим индивидуальным качествам, — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Сорокин играет за «Айлендерс» с 2021 года, это первая его команда за пределами России. В КХЛ Сорокин играл за новокузнецкий «Металлург» и ЦСКА.

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