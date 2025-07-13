Дамир Шарипзянов назвал команды из ВХЛ, которые хотел бы увидеть в КХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал исключение «Витязя» из Континентальной хоккейной лиги.

— Как оцените ситуацию с «Витязем»?

— Плохо, конечно. Лично нам в «Авангарде» обидно, что не поедем в Балашиху в этом году. Жалко терять такую команду с историей. Против этой команды всегда было интересно и тяжело играть. Надеемся, что они вернутся.

— Кого бы хотели видеть в КХЛ из ВХЛ?

— Новокузнецк, Альметьевск, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, 7 июня стало известно, что решением совета директоров КХЛ «Витязь» был исключён из состава участников лиги до 2030 года.