Илья Сорокин прокомментировал переход в «Айлендерс» Максима Шабанова

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин считает, что новичок команды Максим Шабанов усилит коллектив. Экс-игрок «Трактора» подписал контракт новичка на сезон.

— Насколько по качествам команде подходит Максим Шабанов?

— Он провёл сильный сезон. Я считаю, что он усилит завершение в атаке, добавит мощи в большинстве. В целом я считаю, что он провёл очень приличный сезон.

— Обрадовались его подписанию?

— Очень обрадовался, — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В прошедшей кампании 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков.