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Якупов предложил провести «Матч года» в Казани

Якупов предложил провести «Матч года» в Казани
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов считает, что в следующий раз «Матч года» стоит провести в Казани. Якупов является уроженцем республики Татарстан.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:50 МСК
Звёзды КХЛ
Не начался
Звёзды НХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, «Матч года» даже живее Матча звёзд, интереснее для болельщиков. Все хотят видеть динамику, мастерство, скорости, голы и самоотдачу. Надо перевозить в Казань в следующий раз матч.

В Казани будет ажиотаж не менее масштабный, народ любит хоккей, очень много болельщиков, к тому же до Казани удобно приезжать из других городов, туристов много, много кто приедет ради звёзд НХЛ и КХЛ. Понятно, что у нас с Мишей Сергачёвым родной город Нижнекамск, но давайте смотреть реально и объективно, нужно оценивать стадион, вместимость арены, интерес аудитории. Хотя в Нижнекамске тоже здорово», – передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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