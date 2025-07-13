«Радует, что не надо в меньшинстве играть против Овечкина». Замула о «Матче года» — 2025

Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался по поводу игры вместе с нападающим Александром Овечкиным в составе команды Запад (НХЛ) на «Матче года» — 2025.

«Единственная радость, что сегодня не надо в меньшинстве играть против Овечкина», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

«Матч года» состоится сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является одним из организаторов данного мероприятия. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.