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«Радует, что не надо в меньшинстве играть против Овечкина». Замула о «Матче года» — 2025

«Радует, что не надо в меньшинстве играть против Овечкина». Замула о «Матче года» — 2025
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Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался по поводу игры вместе с нападающим Александром Овечкиным в составе команды Запад (НХЛ) на «Матче года» — 2025.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
1-й период
1 : 2
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27 (5x5)     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)    

«Единственная радость, что сегодня не надо в меньшинстве играть против Овечкина», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

«Матч года» состоится сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является одним из организаторов данного мероприятия. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.

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