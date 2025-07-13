«Радует, что не надо в меньшинстве играть против Овечкина». Замула о «Матче года» — 2025
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Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался по поводу игры вместе с нападающим Александром Овечкиным в составе команды Запад (НХЛ) на «Матче года» — 2025.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
1-й период
1 : 2
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5) 1:1 Ковальчук – 04:27 (5x5) 1:2 Панарин – 04:57 (5x5)
«Единственная радость, что сегодня не надо в меньшинстве играть против Овечкина», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
«Матч года» состоится сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является одним из организаторов данного мероприятия. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.
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