«У него уже ферма, животные». Замула — о возможном назначении Тортореллы в «Куньлунь»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «лётчиков» Джона Тортореллы в «Куньлунь Ред Стар».

«Сомневаюсь, что Торторелла поедет в КХЛ. Он уже фермой занимается, у него там хозяйство, животные», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Торторелла является одним из кандидатов на пост главного тренера «Куньлуня».

Отметим. что Торторелла вместе с «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2003/2004. Также он является двукратным обладателем «Джек Адамс Эворд», приза лучшему тренеру года в НХЛ.