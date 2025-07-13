«Ак Барс» поздравил Веронику Кудерметову с титулом в парном разряде на Уимблдоне-2025

Пресс-служба «Ак Барса» разместила пост с поздравлением в адрес российской теннисистки Вероники Кудерметовой, ставшей чемпионкой Уимблдона-2025 в парном разряде. Сегодня, 13 июля, Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс в финальном матче Уимблдонского турнира обыграли дуэт Елена Остапенко (Латвия)/ Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 3:6, 6:2, 6:4.
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«Наша теннисистка Вероника Кудерметова – чемпионка парного «Уимблдона»! Поздравляем с победой и гордимся!» — написано в поздравительном сообщении пресс-службы казанского клуба.
Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Ранее теннисистка рассказала о своей привязанности к хоккейному клубу «Ак Барс». Эдуард Кудерметов (отец Вероники) — двукратный чемпион России по хоккею (в составе «Ак Барса» в 1998 году и в магнитогорском «Металлурге» в 2007 году).
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