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«Ак Барс» поздравил Веронику Кудерметову с титулом в парном разряде на Уимблдоне-2025

«Ак Барс» поздравил Веронику Кудерметову с титулом в парном разряде на Уимблдоне-2025
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Пресс-служба «Ак Барса» разместила пост с поздравлением в адрес российской теннисистки Вероники Кудерметовой, ставшей чемпионкой Уимблдона-2025 в парном разряде. Сегодня, 13 июля, Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс в финальном матче Уимблдонского турнира обыграли дуэт Елена Остапенко (Латвия)/ Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Наша теннисистка Вероника Кудерметова – чемпионка парного «Уимблдона»! Поздравляем с победой и гордимся!» — написано в поздравительном сообщении пресс-службы казанского клуба.

Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Ранее теннисистка рассказала о своей привязанности к хоккейному клубу «Ак Барс». Эдуард Кудерметов (отец Вероники) — двукратный чемпион России по хоккею (в составе «Ак Барса» в 1998 году и в магнитогорском «Металлурге» в 2007 году).

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