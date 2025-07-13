Команда звёзд НХЛ забила девять шайб подряд «Востоку» в «Матче года» — 2025

В эти минуты на льду столичной «ЦСКА-Арены» проходит «Матч года 2025. Все звёзды хоккея». В рамках благотворительной встречи в играют «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) и «Команда Востока» (звёзды КХЛ). При счёте 3:3 заокеанские хоккеисты забросили девять безответных шайб в ворота звёзд КХЛ и ведут со счётом 12:3.
В составе лидеров голы забивали Василий Подколзин (дважды), Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дважды), Евгений Малкин, Александр Овечкин и Кирилл Капризов.
«Восток» ответил забитыми голами в исполнении Ильи Ковальчука, Виталия Кравцова и Николая Голдобина.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.
- 13 июля 2025
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