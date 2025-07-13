Матвей Мичков исполнил лакросс, доведя преимущество «Запада» в «Матче года» до 10 шайб
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В эти минуты на льду столичной «ЦСКА-Арены» проходит «Матч года 2025. Все звёзды хоккея». В рамках благотворительной встречи играют «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) и «Команда Востока» (звёзды КХЛ). При счёте 12:3 форвард «Филадельфии Флайерз» и «Команды Запада» Матвей Мичков поразил ворота «Востока», исполнив лакросс.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5) 1:1 Ковальчук – 04:27 1:2 Панарин – 04:57 (5x5) 2:2 Кравцов – 08:05 (5x5) 2:3 Свечников – 10:30 (5x5) 3:3 Голдобин – 16:57 (5x5) 3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5) 3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5) 3:6 Марченко – 21:56 (5x5) 3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5) 3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5) 3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5) 3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5) 3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5) 3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5) 3:13 Мичков – 45:50 (5x5) 3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5) 3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)
Фото: Кадр из трансляции
На момент выхода новости идёт третий период. Cчёт — 13:3 в пользу «Запада». Звёзды НХЛ забросили десять шайб подряд в ворота игроков КХЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.
Комментарии
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