Матвей Мичков исполнил лакросс, доведя преимущество «Запада» в «Матче года» до 10 шайб

В эти минуты на льду столичной «ЦСКА-Арены» проходит «Матч года 2025. Все звёзды хоккея». В рамках благотворительной встречи играют «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) и «Команда Востока» (звёзды КХЛ). При счёте 12:3 форвард «Филадельфии Флайерз» и «Команды Запада» Матвей Мичков поразил ворота «Востока», исполнив лакросс.

Фото: Кадр из трансляции

На момент выхода новости идёт третий период. Cчёт — 13:3 в пользу «Запада». Звёзды НХЛ забросили десять шайб подряд в ворота игроков КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.