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«Это бред». Овечкин отреагировал на слухи про возвращение в Россию после следующего сезона

«Это бред». Овечкин отреагировал на слухи про возвращение в Россию после следующего сезона
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал слова своей супруги Анастасии Шубской о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу после окончания предстоящего сезона.

«Она сказала, что, может быть, мы приедем и будем играть в России? Это чисто бред, который вы начинаете переворачивать и ставите Настю в такое положение, что она якобы сказала, что это мой последний сезон. Всё может быть», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня следующего года. Ранее Шубская рассказала в СМИ, что Александр после следующего сезона будет жить в России.

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