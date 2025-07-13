Стала известна сумма вырученных средств от проведения благотворительного «Матча года»

На льду столичной «ЦСКА-Арены» завершился благотворительный «Матч года 2025. Все звёзды хоккея», в котором встречались «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) и «Команда Востока» (звёзды КХЛ). Встреча закончилась победой звёзд НХЛ с разгромным счётом 15:3. Сумма вырученных средств от проведения мероприятия составила 30 млн рублей.
Фото: Кадр из трасляции
В составе победителей голы забивали Василий Подколзин (трижды), Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дважды), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. «Восток» ответил забитыми голами в исполнении Ильи Ковальчука, Виталия Кравцова, Николая Голдобина.
Все собранные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.
- 13 июля 2025
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