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Стала известна сумма вырученных средств от проведения благотворительного «Матча года»

Стала известна сумма вырученных средств от проведения благотворительного «Матча года»
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На льду столичной «ЦСКА-Арены» завершился благотворительный «Матч года 2025. Все звёзды хоккея», в котором встречались «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) и «Команда Востока» (звёзды КХЛ). Встреча закончилась победой звёзд НХЛ с разгромным счётом 15:3. Сумма вырученных средств от проведения мероприятия составила 30 млн рублей.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

Фото: Кадр из трасляции

В составе победителей голы забивали Василий Подколзин (трижды), Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дважды), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. «Восток» ответил забитыми голами в исполнении Ильи Ковальчука, Виталия Кравцова, Николая Голдобина.

Все собранные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность. Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.

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