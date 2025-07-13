Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский: было бы здорово приглашать в Кремль обладателей Кубка Гагарина

Сергей Бобровский: было бы здорово приглашать в Кремль обладателей Кубка Гагарина
Комментарии

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос, нужно ли приглашать в Кремль победителей Кубка Гагарина.

«После победы команды в Кубке Стэнли всех приглашают в Белый дом. Я думаю, что было бы здорово так делать в России», – передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В НХЛ обладатели Кубка Стэнли совершают чемпионский ритуал – визит на приём к президенту США. Это происходит в случае победы в Кубке Стэнли американской команды (в случае победы канадской чемпиона ждёт в Оттаве премьер-министр).

Напомним, 36-летний Бобровский два года подряд становился обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Наши чемпионы! Какой путь проделали Бобровский и Куликов ко второму Кубку Стэнли?
Наши чемпионы! Какой путь проделали Бобровский и Куликов ко второму Кубку Стэнли?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android