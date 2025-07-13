Сергей Бобровский: было бы здорово приглашать в Кремль обладателей Кубка Гагарина

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос, нужно ли приглашать в Кремль победителей Кубка Гагарина.

«После победы команды в Кубке Стэнли всех приглашают в Белый дом. Я думаю, что было бы здорово так делать в России», – передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В НХЛ обладатели Кубка Стэнли совершают чемпионский ритуал – визит на приём к президенту США. Это происходит в случае победы в Кубке Стэнли американской команды (в случае победы канадской чемпиона ждёт в Оттаве премьер-министр).

Напомним, 36-летний Бобровский два года подряд становился обладателем Кубка Стэнли.