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Александр Овечкин высказался о желании посетить Таймыр и Норильск

Александр Овечкин высказался о желании посетить Таймыр и Норильск
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о желании посетить Таймыр и Норильск, чтобы сыграть в благотворительном матче.

«Конечно, мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени — тренировки, подготовка к сезону. Но когда будет время — с удовольствием», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Сегодня, 13 июля, Овечкин в составе «Команды Запада» (российские звёзды НХЛ) принял участие в благотворительном матче с «Командой Востока» (звёзды КХЛ). Игра проходила на льду столичной «ЦСКА-Арены» и закончилась разгромной победой заокеанских звёзд со счётом 15:3.

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