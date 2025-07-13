Александр Овечкин высказался о желании посетить Таймыр и Норильск

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о желании посетить Таймыр и Норильск, чтобы сыграть в благотворительном матче.

«Конечно, мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени — тренировки, подготовка к сезону. Но когда будет время — с удовольствием», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Сегодня, 13 июля, Овечкин в составе «Команды Запада» (российские звёзды НХЛ) принял участие в благотворительном матче с «Командой Востока» (звёзды КХЛ). Игра проходила на льду столичной «ЦСКА-Арены» и закончилась разгромной победой заокеанских звёзд со счётом 15:3.