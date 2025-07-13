«На разминку выходили микро-Овечкины». Евгений Плющенко посетил «Матч года» — 2025

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от посещения «Матча года 2025. Все звёзды хоккея».
Фото: Из личного архива Евгения Плющенко
«Милота дня — на Матче года — Все звёзды хоккея. НХЛ против КХЛ. На разминку с Сашей Овечкиным и другими звёздами хоккея (Малкиным, Капризовым, Панариным и др.) вышли его маленькие сыновья — микро-Овечкины — Илюша, пять лет, и Серёжа, почти семь). За разминкой рядом с нами наблюдает жена-красавица и наш большой друг — Настя Шубская и мама Саши — двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Николаевна Овечкина. Сегодня будем семьями за команду Сани! Зал сегодня приветствует Сашу стоя! Великий», — написал Плющенко в телеграм-канале.
Встреча закончилась победой звёзд НХЛ с разгромным счётом 15:3.
- 13 июля 2025
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