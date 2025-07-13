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«На разминку выходили микро-Овечкины». Евгений Плющенко посетил «Матч года» — 2025

«На разминку выходили микро-Овечкины». Евгений Плющенко посетил «Матч года» — 2025
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от посещения «Матча года 2025. Все звёзды хоккея».

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

«Милота дня — на Матче года — Все звёзды хоккея. НХЛ против КХЛ. На разминку с Сашей Овечкиным и другими звёздами хоккея (Малкиным, Капризовым, Панариным и др.) вышли его маленькие сыновья — микро-Овечкины — Илюша, пять лет, и Серёжа, почти семь). За разминкой рядом с нами наблюдает жена-красавица и наш большой друг — Настя Шубская и мама Саши — двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Николаевна Овечкина. Сегодня будем семьями за команду Сани! Зал сегодня приветствует Сашу стоя! Великий», — написал Плющенко в телеграм-канале.

Встреча закончилась победой звёзд НХЛ с разгромным счётом 15:3.

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Разгром звёзд КХЛ 15:3, хет-трик Подколзина, лакросс Мичкова! Итоги «Матча года» — 2025
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