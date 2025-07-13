Александр Овечкин назвал большим плюсом приход Романа Ротенберга в московское «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров московского «Динамо».

«Роман — большой человек в хоккее, он знает своё дело, поэтому для «Динамо» это большой плюс. Дай бог, чтобы всё сработало и хоккейный клуб «Динамо» только развивался», -— приводит слова Овечкина ТАСС.

Отметим, что Овечкин начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет.

Напомним, по окончании сезона-2024/2025 новый совет директоров СКА объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Романом Ротенбергом. 1 июля экс-наставник санкт-петербургского клуба вошёл в совет директоров «Динамо».