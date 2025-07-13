Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучший». Легков показал фото с Овечкиным и Нагорным на «Матче года»

«Лучший». Легков показал фото с Овечкиным и Нагорным на «Матче года»
Комментарии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков сделал совместное фото с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и обладателем золотой медали Игр-2020 по спортивной гимнастике Никитой Нагорным на «Матче года 2025. Все звёзды хоккея».

Фото: Из личного архива Легкова

«Лучший», — подписал фото Легков в социальной сети.

Сегодня, 13 июля, Овечкин в составе «Команды Запада» (российские звёзды НХЛ) принял участие в благотворительном матче с «Командой Востока» (звёзды КХЛ). Игра проходила на льду столичной «ЦСКА-Арены» и закончилась разгромной победой заокеанских звёзд со счётом 15:3. Овечкин отметился одной заброшенной шайбой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Легков рассказал, сможет ли Овечкин добраться до планки в 1000 голов в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android