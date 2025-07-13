«Лучший». Легков показал фото с Овечкиным и Нагорным на «Матче года»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков сделал совместное фото с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и обладателем золотой медали Игр-2020 по спортивной гимнастике Никитой Нагорным на «Матче года 2025. Все звёзды хоккея».

Фото: Из личного архива Легкова

«Лучший», — подписал фото Легков в социальной сети.

Сегодня, 13 июля, Овечкин в составе «Команды Запада» (российские звёзды НХЛ) принял участие в благотворительном матче с «Командой Востока» (звёзды КХЛ). Игра проходила на льду столичной «ЦСКА-Арены» и закончилась разгромной победой заокеанских звёзд со счётом 15:3. Овечкин отметился одной заброшенной шайбой.