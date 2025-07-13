Фетисов ответил, скажется ли на имидже КХЛ разгром от звёзд НХЛ в «Матче года»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нанесёт ли разгромное поражение игроков КХЛ от звёзд НХЛ в «Матче года» — 2025 имиджевый урон лиге. Сегодня, 13 июля, «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) разгромила «Команду Востока» (звёзды КХЛ) со счётом 15:3.

«Ни в коем случае. Всё-таки лето и много чего ещё. Ребята уже под тренировочной нагрузкой. То, что сегодня произошло, идёт на развитие хоккея.

Игровое мышление у обеих команд похоже, но исполнительское мастерство у игроков НХЛ было выше. Это бросалось в глаза, было очевидно. Факт тот, что ребятам, кто играл за КХЛ, есть к чему стремиться. Это тоже важно», — приводит слова Фетисова ТАСС.