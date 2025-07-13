Фетисов ответил, скажется ли на имидже КХЛ разгром от звёзд НХЛ в «Матче года»
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нанесёт ли разгромное поражение игроков КХЛ от звёзд НХЛ в «Матче года» — 2025 имиджевый урон лиге. Сегодня, 13 июля, «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) разгромила «Команду Востока» (звёзды КХЛ) со счётом 15:3.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5) 1:1 Ковальчук – 04:27 1:2 Панарин – 04:57 (5x5) 2:2 Кравцов – 08:05 (5x5) 2:3 Свечников – 10:30 (5x5) 3:3 Голдобин – 16:57 (5x5) 3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5) 3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5) 3:6 Марченко – 21:56 (5x5) 3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5) 3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5) 3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5) 3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5) 3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5) 3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5) 3:13 Мичков – 45:50 (5x5) 3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5) 3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)
«Ни в коем случае. Всё-таки лето и много чего ещё. Ребята уже под тренировочной нагрузкой. То, что сегодня произошло, идёт на развитие хоккея.
Игровое мышление у обеих команд похоже, но исполнительское мастерство у игроков НХЛ было выше. Это бросалось в глаза, было очевидно. Факт тот, что ребятам, кто играл за КХЛ, есть к чему стремиться. Это тоже важно», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Комментарии
- 13 июля 2025
-
23:34
-
23:12
-
22:56
-
22:46
-
22:34
-
22:19
-
22:00
-
21:45
-
21:27
-
21:01
-
20:50
-
20:44
-
20:10
-
19:39
-
19:14
-
19:06
-
18:43
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:49
-
17:49
-
17:49
-
17:46
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:27
-
17:26
-
17:24