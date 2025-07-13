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Фетисов ответил, скажется ли на имидже КХЛ разгром от звёзд НХЛ в «Матче года»

Фетисов ответил, скажется ли на имидже КХЛ разгром от звёзд НХЛ в «Матче года»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нанесёт ли разгромное поражение игроков КХЛ от звёзд НХЛ в «Матче года» — 2025 имиджевый урон лиге. Сегодня, 13 июля, «Команда Запада» (российские звёзды НХЛ) разгромила «Команду Востока» (звёзды КХЛ) со счётом 15:3.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

«Ни в коем случае. Всё-таки лето и много чего ещё. Ребята уже под тренировочной нагрузкой. То, что сегодня произошло, идёт на развитие хоккея.

Игровое мышление у обеих команд похоже, но исполнительское мастерство у игроков НХЛ было выше. Это бросалось в глаза, было очевидно. Факт тот, что ребятам, кто играл за КХЛ, есть к чему стремиться. Это тоже важно», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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Звёзды НХЛ разгромили звёзд КХЛ со счётом 15:3! «Матч года» в российском хоккее
Звёзды НХЛ разгромили звёзд КХЛ со счётом 15:3! «Матч года» в российском хоккее
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