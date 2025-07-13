Овечкин ответил на вопрос о перспективах побить рекорд Гретцки по общему числу голов в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин ответил, посматривает ли он на рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом Кубка Стэнли. Сейчас на счету россиянина 974 гола в североамериканской лиге (897 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Гретцки забросил в сумме 1016 шайб.

«Так далеко я не смотрю. Матч за матчем будем бороться, стараться играть. Наш секрет в сплочённости», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, в начале апреля Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня следующего года.