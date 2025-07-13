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Организаторы «Матча года» — 2025 подарили автомобиль Александру Овечкину

Организаторы «Матча года» — 2025 подарили автомобиль Александру Овечкину
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Организаторы благотворительного мероприятия «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» во время чествования Александра Овечкина вручили российскому форварду автомобиль Jetour T2 в честь его рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в начале апреля Овечкин превзошёл достижение Уэйна Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб.

Фото: РИА Новости

Сегодня, 13 июля, Овечкин в составе «Команды Запада» (российские звёзды НХЛ) принял участие в благотворительном матче с «Командой Востока» (звёзды КХЛ). Игра проходила на льду столичной «ЦСКА-Арены» и закончилась разгромной победой заокеанских звёзд со счётом 15:3.

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