Александр Романов высказался о своём статусе лидера в «Айлендерс»

Защитник «Нью Йорк Айлендерс» Александр Романов ответил, готов ли он в предстоящем сезоне стать лидером в составе «островитян».

— В НХЛ на тебя рассчитывают как на лидера, о чём говорит и новый контракт. Рад этой роли?

— Я уже в прошлом сезоне играл в первой паре. Психологически готов к этому. Думаю, меня ждёт только развитие, потому что я именно к этому стремлюсь, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

За «Айлендерс» хоккеист выступает с 2022 года. В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5». В июле защитник заключил новый восьмилетний контракт с клубом на $ 50 млн.