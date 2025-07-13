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Александр Романов высказался о своём статусе лидера в «Айлендерс»

Александр Романов высказался о своём статусе лидера в «Айлендерс»
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Защитник «Нью Йорк Айлендерс» Александр Романов ответил, готов ли он в предстоящем сезоне стать лидером в составе «островитян».

— В НХЛ на тебя рассчитывают как на лидера, о чём говорит и новый контракт. Рад этой роли?
— Я уже в прошлом сезоне играл в первой паре. Психологически готов к этому. Думаю, меня ждёт только развитие, потому что я именно к этому стремлюсь, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

За «Айлендерс» хоккеист выступает с 2022 года. В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5». В июле защитник заключил новый восьмилетний контракт с клубом на $ 50 млн.

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