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Защитник «Айлендерс» рассказал, устал ли ждать окончания церемонии после рекорда Овечкина

Защитник «Айлендерс» рассказал, устал ли ждать окончания церемонии после рекорда Овечкина
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Защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о церемонии чествования нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после рекордного гола (895) в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин забил рекордный гол в матче с «Айлендерс» (1:4) 6 апреля 2025 года.

— Максим Цыплаков рассказал, что очень устал ждать окончания торжественной церемонии в честь рекордного гола Овечкина. У тебя было нечто подобное?
— 17 минут стояли, поэтому ноги затекли. Столько времени ты стоишь — и ничего не делаешь. Сильно затянул коньки, поэтому ещё и ноги сильно отекли. Но, блин, такое раз в жизни происходит. Все были горды, что увидели такое событие. Было круто! — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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