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Сен-Луи и Салливан — главные фавориты на приз лучшему тренеру НХЛ-2025/2026 — The Athletic

Сен-Луи и Салливан — главные фавориты на приз лучшему тренеру НХЛ-2025/2026 — The Athletic
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Портал The Athletic назвал фаворитов в борьбе за приз лучшему тренеру сезона-2025/2026 в Национальной хоккейной лиге. Издание провело опрос среди журналистов касательно основных претендентов на выигрыш «Джек Адамс Трофи» — приза, который вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.

Наибольшее число голосов набрали главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи и наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан.

Топ-5 главных претендентов на «Джек Адамс Трофи» в сезоне-2025/2026 по версии The Athletic:

1-2. Мартен Сен-Луи («Монреаль») и Майк Салливан («Рейнджерс») – 13% голосов.
3-5. Дин Эвасон («Коламбус Блю Джекетс»), Глен Галуцен («Даллас Старз»), Род Бриндамор («Каролина Харрикейнз») – 8,7%.

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