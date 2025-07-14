Сен-Луи и Салливан — главные фавориты на приз лучшему тренеру НХЛ-2025/2026 — The Athletic

Портал The Athletic назвал фаворитов в борьбе за приз лучшему тренеру сезона-2025/2026 в Национальной хоккейной лиге. Издание провело опрос среди журналистов касательно основных претендентов на выигрыш «Джек Адамс Трофи» — приза, который вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.
Наибольшее число голосов набрали главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи и наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан.
Топ-5 главных претендентов на «Джек Адамс Трофи» в сезоне-2025/2026 по версии The Athletic:
1-2. Мартен Сен-Луи («Монреаль») и Майк Салливан («Рейнджерс») – 13% голосов.
3-5. Дин Эвасон («Коламбус Блю Джекетс»), Глен Галуцен («Даллас Старз»), Род Бриндамор («Каролина Харрикейнз») – 8,7%.