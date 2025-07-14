Овечкин разминался на льду с сыновьями, за него болели жена и мама. Фото с «Матча года»

13 июля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в «Матче года» команда российских звёзд НХЛ разгромила команду российских звёзд КХЛ. Встреча завершилась со счётом 15:3 в пользу «Запада».

Лучшие кадры с «Матча года» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В составе победителей голы забивали Василий Подколзин (трижды), Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дважды), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. «Восток» ответил забитыми голами в исполнении Ильи Ковальчука, Виталия Кравцова, Николая Голдобина.