Овечкин разминался на льду с сыновьями, за него болели жена и мама. Фото с «Матча года»
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13 июля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в «Матче года» команда российских звёзд НХЛ разгромила команду российских звёзд КХЛ. Встреча завершилась со счётом 15:3 в пользу «Запада».
Лучшие кадры с «Матча года» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
В составе победителей голы забивали Василий Подколзин (трижды), Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дважды), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. «Восток» ответил забитыми голами в исполнении Ильи Ковальчука, Виталия Кравцова, Николая Голдобина.
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