Овечкин ответил, хочет ли он, чтобы Малкин и Кросби перешли в «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин ответил на вопрос о том, хочет ли он поиграть в одной команде с форвардами «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

«Если это [обмен Малкина и Кросби в „Вашингтон“ — прим. „Чемпионата“] совершится, то было бы прекрасно. Если нет, то будем бороться своими силами», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, в начале апреля Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня следующего года.



13 июля, Овечкин в составе «Команды Запада» (российские звёзды НХЛ) принял участие в благотворительном матче с «Командой Востока» (звёзды КХЛ). Игра проходила на льду столичной «ЦСКА-Арены» и закончилась разгромной победой заокеанских звёзд со счётом 15:3.

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